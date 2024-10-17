Минэнерго направит на повышение энергоэффективности кредит в 50 млн долларов

Общий бюджет проекта «Устойчивый переход к энергоэффективности в Молдове» составляет 54,5 миллиона долларов, из которых 50 миллионов будут предоставлены в виде кредита МБРР, а 4,5 миллиона — в виде гранта от донорского трастового фонда «Молдова — развитие, устойчивость и возможности благосостояния (M-GROW)». Проект будет реализован в 2024—2029 гг. и будет управляться консолидированным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов.