Минэнерго направит на повышение энергоэффективности кредит в 50 млн долларов

По оценкам ведомства, эти инвестиции позволят сэкономить до 65% энергопотребления в таких зданиях.
Для реализации проекта устойчивого перехода к энергоэффективности в Молдове (STEEM) Международный банк реконструкции и развития предоставит правительству республики кредит в размере 50 миллионов долларов. Проект закона о ратификации кредитного соглашения одобрен кабмином.
В рамках проекта в 46 школах по всей стране пройдут ремонтные работы, включающие утепление стен и крыш, замену окон и дверей, модернизацию систем отопления и освещения. Также будут установлены тепловые насосы и фотоэлектрические панели для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа.
Проект также включает установку около 350 индивидуальных тепловых пунктов и перевода сети теплоснабжения в общественных зданиях, в число которых входит 11 школ, с централизованной системы на индивидуальную.
Кроме того, будут внедрены меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
Министр энергетики Виктор Парликов заявил на заседании правительства, что в Молдове более 50% всей теплоэнергии потребляется в общественных зданиях, а на содержание одного квадратного метра зданий расходуется вдвое больше энергии по сравнению со средним показателем по ЕС.
«Это основная причина, почему у нас высокие счета».
Общий бюджет проекта «Устойчивый переход к энергоэффективности в Молдове» составляет 54,5 миллиона долларов, из которых 50 миллионов будут предоставлены в виде кредита МБРР, а 4,5 миллиона — в виде гранта от донорского трастового фонда «Молдова — развитие, устойчивость и возможности благосостояния (M-GROW)». Проект будет реализован в 2024—2029 гг. и будет управляться консолидированным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов.