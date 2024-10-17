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Минэнерго направит на повышение энергоэффективности кредит в 50 млн долларов

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Министерство энергетики намерено повысить энергоэффективность общественных зданий и провести модернизацию системы их теплоснабжения на сумму около 55 миллионов долларов в течение следующих пяти лет.

Источник: Sputnik.md

По оценкам ведомства, эти инвестиции позволят сэкономить до 65% энергопотребления в таких зданиях.

Для реализации проекта устойчивого перехода к энергоэффективности в Молдове (STEEM) Международный банк реконструкции и развития предоставит правительству республики кредит в размере 50 миллионов долларов. Проект закона о ратификации кредитного соглашения одобрен кабмином.

В рамках проекта в 46 школах по всей стране пройдут ремонтные работы, включающие утепление стен и крыш, замену окон и дверей, модернизацию систем отопления и освещения. Также будут установлены тепловые насосы и фотоэлектрические панели для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа.

Проект также включает установку около 350 индивидуальных тепловых пунктов и перевода сети теплоснабжения в общественных зданиях, в число которых входит 11 школ, с централизованной системы на индивидуальную.

Кроме того, будут внедрены меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

Министр энергетики Виктор Парликов заявил на заседании правительства, что в Молдове более 50% всей теплоэнергии потребляется в общественных зданиях, а на содержание одного квадратного метра зданий расходуется вдвое больше энергии по сравнению со средним показателем по ЕС.

«Это основная причина, почему у нас высокие счета».

пояснил министр.

Общий бюджет проекта «Устойчивый переход к энергоэффективности в Молдове» составляет 54,5 миллиона долларов, из которых 50 миллионов будут предоставлены в виде кредита МБРР, а 4,5 миллиона — в виде гранта от донорского трастового фонда «Молдова — развитие, устойчивость и возможности благосостояния (M-GROW)». Проект будет реализован в 2024—2029 гг. и будет управляться консолидированным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов.

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