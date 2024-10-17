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Подобрана оптимальная структура биопластика для его быстрого разложения в воде

Ученые Океанографического института Вудс-Хоул выразили надежду, что их разработка снизит остроту проблемы загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Американские океанологи и химики подобрали оптимальную структуру и состав биопластика из диацетата целлюлозы, которые позволяют этому материалу на 65−70% разлагаться в первые восемь месяцев после попадания в морскую воду. Об этом сообщила пресс-служба Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI).

«Это исследование стало кульминацией многих лет изучения тех фундаментальных законов, которые управляют разложением диацетата целлюлозы в водах океана. Мы использовали эти знания для создания материала, который обладает нужными качествами для потребителей и при этом разлагается значительно быстрее, чем любой другой пластик или даже обычная бумага», — заявил научный сотрудник WHOI Коллин Уорд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за тем, как взаимодействуют воды Тихого океана с диацетатом целлюлозы — синтетическим полимером, который используется при производстве текстиля, мембран, покрытий и биоразлагаемых пластиковых материалов. Ученые предположили, что структуру конструкций из диацетата целлюлозы можно изменить таким образом, что это значительно ускорит разложение пластика в морской воде.

Руководствуясь этой идеей, исследователи изготовили несколько вариаций аналога пенопласта из этого вещества, отличающихся разным уровнем пористости, и проследили за тем, как меняется их масса при длительном пребывании в океанической воде. Аналогичные опыты ученые провели с обычным пенопластом, а также с цельными фрагментами из диацетата целлюлозы, в которых поры отсутствовали.

Проведенные учеными замеры показали, что пористый диацетат целлюлозы разлагался примерно в 15 раз быстрее, чем цельные фрагменты этого полимера, причем скорость их разложения зависела от площади поверхности, с которой контактировала вода. Руководствуясь этой идеей, океанологи и химики подготовили новый вариант «пенопласта» из диацетата целлюлозы, чья масса снижалась при попадании в океан в 215 раз быстрее, чем у классического пенопласта.

В результате этого масса подготовленных учеными образцов биоразлагаемого пластика снизилась на 65−70% всего через 36 недель после их погружения в воду, что превышает типичную скорость разложения в воде обычной бумаги. По этой причине ученые надеются, что разработанный ими пластик позволит значительно снизить остроту проблемы загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.

О пластиковом загрязнении природы

За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями.