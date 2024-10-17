Юные омичи начнут изучать новый школьный предмет

Омский школьники начнут изучать новый учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет будут преподавать учащимся 8−11 классов.
Как рассказала первый замдиректора департамента образования администрации города Омска Лариса Жукова, переформатирование предмета необходимо для формирования у учащихся ценностного отношения к своей Родине.
«В предмете усилены некоторые модули: оказание медицинской помощи, поведение в экстремальных ситуациях, связанных, в первую очередь, с террористическими актами, также начальная военная подготовка», — отметила чиновница.
Уже 143 педагога прошли курсы повышения квалификации. Как сообщили в департаменте образования, все школы Омска и педагогический состав готовы к ведению нового предмета.
Ранее мы писали, что омские школьники приступили к изучению географии родного края.