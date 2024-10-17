В Пермь приедет знаменитый джазмен Игорь Бутман

В этом году оркестр отмечает свое 25-летие. И Пермь стала одним из 25-ти городов юбилейного тура коллектива. В рамках тура в каждом городе пройдет гала-концерт с участием оркестра и певицы Фантине, а также творческие встречи с солистами коллектива. В юбилейной программе прозвучит все самое лучшее из репертуара Московского джазового оркестра: знаковые сочинения современных композиторов, созданных специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках.