В Пермь приедет знаменитый джазмен Игорь Бутман

Даже если вы ничего не знаете о джазе, имя Игоря Бутмана наверняка знакомо вам. Знаменитый саксофонист, композитор и продюсер, Народный артист России — самый известный джазмен страны. В 1999 году Игорь Бутман основал всемирно известный Московский джазовый оркестр, с которыми выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза.
В этом году оркестр отмечает свое 25-летие. И Пермь стала одним из 25-ти городов юбилейного тура коллектива. В рамках тура в каждом городе пройдет гала-концерт с участием оркестра и певицы Фантине, а также творческие встречи с солистами коллектива. В юбилейной программе прозвучит все самое лучшее из репертуара Московского джазового оркестра: знаковые сочинения современных композиторов, созданных специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках.
В Перми юбилейный концерт Московского джазового оркестра Игоря Бутмана (6+) состоится 18 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета.
Кстати, для Перми Игорь Бутман вовсе не посторонний: в 2018 году он снялся в «Реальных пацанах», где сыграл на саксофоне главную мелодию сериала.