МВД объявило в розыск бывшего екатеринбургского депутата Боровика

В конце прошлого года депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к правоохранителям, изучив личную страницу Боровика в соцсети. Те провели проверку и нашли в постах экс-депутата гордумы признаки дискредитации армии и мелкого хулиганства. После этого встал вопрос о возбуждении дел.