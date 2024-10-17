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Дрейфовавший в море 67 дней путешественник рассказал о том, как ему удалось выжить

Спустя три дня после начала дрейфа в пятидесяти метрах от лодки пролетали вертолеты, сообщил выживавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Михаил Пичугин на больничной койке.
Источник: Телеграм-канал Shot

По словам путешественника, в запасе на лодке имелись сигнальные ракеты. Но это не приблизило спасение. Пичугин запускал ракеты, однако их с вертолетов не увидели.

Телефон с GPS через неделю дрейфа в море разрядился. После этого у мужчин пропала связь. Они не могли понять, где в настоящее время находятся, что тоже затрудняло обращение за помощью. В завершение всех бед у лодки вышел из строя мотор, после сломались весла. С этого момента управлять катамараном стало невозможно.

Двое мужчин и пятнадцатилетний подросток отправились в плавание на катамаране 9 августа, отчалив от мыса Перовского в Хабаровском крае. Лодка следовала в сторону города Охи Сахалинской области. Спустя некоторое время связь с путешественниками прервалась, на протяжении 67 дней ничего об их судьбе известно не было.

14 октября ее обнаружили в Охотском море в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Выжить удалось лишь одному человеку из троих путешественников. Сейчас Михаил Пичугин находится в медицинском учреждении на реабилитации.