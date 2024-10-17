Дрейфовавший в море 67 дней путешественник рассказал о том, как ему удалось выжить

Телефон с GPS через неделю дрейфа в море разрядился. После этого у мужчин пропала связь. Они не могли понять, где в настоящее время находятся, что тоже затрудняло обращение за помощью. В завершение всех бед у лодки вышел из строя мотор, после сломались весла. С этого момента управлять катамараном стало невозможно.