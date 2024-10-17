Бывший сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым из колонии

«Было видно, что он в шоке от условий — горячей воды тогда в “Лефортово” не было, а стирать нижнее белье нужно было самому и в холодной воде (услуги прачечной нет). Похоже было, что он и никогда не убирался сам, так что с недоумением смотрел на пластмассовый тазик и тряпку», — описывала Меркачева.