5,4 тысячи тюльпанов украсят клумбы Иркутска весной

— С высадкой торопиться не стоит. Середина октября — лучшее время для проведения таких работ. При этом соблюдается строгая технология: луковицы бережно закапывают в землю ровными рядами на расстоянии друг от друга. В конце мая-начале июня горожан ждет сюрприз в виде красивых тюльпанов, — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець.