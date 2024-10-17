5,4 тысячи тюльпанов украсят клумбы Иркутска весной

Клумбы Иркутска по вечере украсят 5,4 тысячи тюльпанов. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, специалисты «Горзеленхоз» уже высадили луковицы красных и желтых цветов на трех общественных пространствах.
— С высадкой торопиться не стоит. Середина октября — лучшее время для проведения таких работ. При этом соблюдается строгая технология: луковицы бережно закапывают в землю ровными рядами на расстоянии друг от друга. В конце мая-начале июня горожан ждет сюрприз в виде красивых тюльпанов, — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець.
К приближающимся холодам подготовили розарии возле драмтеатра имени Охлопкова и в сквере Кирова. Растения присыпали опилками, чтобы зимой им было темпер и летом они могли вновь порадовать отражая своими бутонами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре начали консервировать на зиму ливневые канализации. Их закрывают специальными пластинами.