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5,4 тысячи тюльпанов украсят клумбы Иркутска весной

Луковицы цветов уже высадили на трех общественных территориях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Клумбы Иркутска по вечере украсят 5,4 тысячи тюльпанов. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, специалисты «Горзеленхоз» уже высадили луковицы красных и желтых цветов на трех общественных пространствах.

— С высадкой торопиться не стоит. Середина октября — лучшее время для проведения таких работ. При этом соблюдается строгая технология: луковицы бережно закапывают в землю ровными рядами на расстоянии друг от друга. В конце мая-начале июня горожан ждет сюрприз в виде красивых тюльпанов, — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець.

К приближающимся холодам подготовили розарии возле драмтеатра имени Охлопкова и в сквере Кирова. Растения присыпали опилками, чтобы зимой им было темпер и летом они могли вновь порадовать отражая своими бутонами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре начали консервировать на зиму ливневые канализации. Их закрывают специальными пластинами.