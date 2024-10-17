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Милиция намерена вывести на чистую воду белорусов, уклоняющихся от работы

Милиция проконтролирует белорусов, уклоняющихся от работы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская милиция собирается вывести на чистую воду, белорусов, которые уклоняются от работы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В частности, начальник ГУВД Михаил Гриб сказал о необходимости выработки на межведомственном уровне действенного механизма трудоустройства граждан, которые потребляют предоставляемые государствам блага, но не участвуют при этом в финансировании государственных расходов.

Генерал-майор милиции подчеркнул необходимость «отойти от баз и цифр и дойти до каждого человека». Он заметил, что правоохранителям и другим заинтересованным следует оказывать конкретную помощь, сопровождать и проконтролировать при необходимости каждого.

При этом начальник ГУВД Мингорисполкома предупредил, что милиция намерена вывести на чистую воду каждого тунеядца.

— Тех, кто имеет потенциал для трудоустройства, но уклоняется от работы или живет за счет средств, полученных незаконным путем следует вывести на чистую воду, — заявил Гриб.

Ранее мы писали о том, что изменится для незанятых в экономике в 2024 году и коснется каждого белоруса.

Тем временем белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри. Еще белорусский архиепископ Феодосий высказался о квадроберах.