Милиция намерена вывести на чистую воду белорусов, уклоняющихся от работы

Белорусская милиция собирается вывести на чистую воду, белорусов, которые уклоняются от работы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В частности, начальник ГУВД Михаил Гриб сказал о необходимости выработки на межведомственном уровне действенного механизма трудоустройства граждан, которые потребляют предоставляемые государствам блага, но не участвуют при этом в финансировании государственных расходов.
Генерал-майор милиции подчеркнул необходимость «отойти от баз и цифр и дойти до каждого человека». Он заметил, что правоохранителям и другим заинтересованным следует оказывать конкретную помощь, сопровождать и проконтролировать при необходимости каждого.
При этом начальник ГУВД Мингорисполкома предупредил, что милиция намерена вывести на чистую воду каждого тунеядца.
— Тех, кто имеет потенциал для трудоустройства, но уклоняется от работы или живет за счет средств, полученных незаконным путем следует вывести на чистую воду, — заявил Гриб.
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