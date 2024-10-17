В торговых точках Сальска нашли 10 тысяч пачек сигарет без маркировки

В Сальске при осмотре двух торговых точек нашли 10 тысяч пачек сигарет и 1400 электронных систем, предназначенных для курения. Весь этот товар оказался нелегальным, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.
Как выяснилось, партии не имели маркировки. Также к ним не было сопроводительных документов, отсутствовала сертификация.
— Всю найденную таможенниками и полицейскими табачную продукцию изъяли из оборота, — отметили в ведомстве.
Сейчас проверка еще продолжается, ее итогом станет процессуальное решение.
Добавим, ранее в Ростове-на-Дону поймали курьера, который вез 2,7 кг наркотиков.