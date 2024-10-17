В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные соединения фтора

ТАСС, 17 октября. Экологи выявили молекулы десяти вариаций перфторированной органики (PFAS) в 99% образцов водопроводной воды, собранной в Китае и в Великобритании, а также в 63% проб бутилированной воды, закупленной в 15 разных странах. Это говорит о высокой распространенности подобного загрязнения воды в мире, сообщила пресс-служба Бирмингемского университета.
«Проведенные нами замеры и опыты подчеркивают высокую распространенность загрязнения окружащей среды различными формами PFAS. Также они демонстрируют то, что значительную часть этого загрязнения можно удалить из питьевой воды при помощи относительно простых методов ее очистки. Простое кипячение воды или ее пропускание через фильтр-кувшин приводит к удалению значительной части этого загрязнения», — пояснил профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Стюарт Харрад, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые уже много лет изучают то, в каких природных и рукотворных средах присутствуют молекулы перфторированных органических соединений — сложных углеводородных молекул, в цепочках которых содержится большое число атомов фтора. Они широко применяются для производства тефлона, различных форм хладагентов, а также фторсодержащих полимеров, красок, покрытий и различных расходных материалов.
Широкое использование PFAS в химической промышленности, как обнаружили экологи еще в конце прошлого века, привело к быстрому накоплению молекул этих соединений в природных экосистемах и в организме большого числа людей. Британские и китайские экологи заинтересовались тем, как часто эти молекулы присутствуют в водопроводной и бутилированной воде в Китае, Великобритании, а также в 13 других странах.
Для получения подобных сведений ученые собрали пробы воды в четырех разных британских городах, а также в разных районах китайского города Шэньчжэня и закупили более ста бутылок газированной и негазированной бутилированной воды в США, странах ЕС, а также в государствах Азии и Океании. Анализ их химического состава показал, что два типа перфторированной органики — PFOA и PFOS — присутствовали в 99% изученных проб, а более редкие загрязнители были выявлены в 63% образцов бутилированной воды.
В некоторых случаях концентрации этих веществ превышали лимиты, установленные в странах первого мира (4 нг/л), однако при этом ученые обнаружили, что эти загрязнители можно было на 50−90% удалить путем кипячения воды или ее очистки при помощи дешевого фильтра-кувшина. Подобные простые миры, как надеются ученые, замедлят накопление PFAS в организме людей по всему миру.
Исследования последних двух десятилетий показывают, что молекулы перфторированной органики нарушают работу щитовидной железы и половых органов, а также способствуют развитию язвенного колита, болезней печени и нескольких видов злокачественных опухолей, в результате чего их накопление в окружающей среде несет серьезный риск для здоровья и жизни. Подобные соображения вынудили большое число стран, в том числе государства ЕС, США и Китай, ввести запрет на производство и использование некоторых видов PFAS.