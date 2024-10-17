В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные соединения фтора

Для получения подобных сведений ученые собрали пробы воды в четырех разных британских городах, а также в разных районах китайского города Шэньчжэня и закупили более ста бутылок газированной и негазированной бутилированной воды в США, странах ЕС, а также в государствах Азии и Океании. Анализ их химического состава показал, что два типа перфторированной органики — PFOA и PFOS — присутствовали в 99% изученных проб, а более редкие загрязнители были выявлены в 63% образцов бутилированной воды.