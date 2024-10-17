Сколько стоит полет в космос, рассказал глава Минцифры Казахстана

Корреспондент Sputnik Казахстан уточнила у министра, какая ведомством ведется работа в этом направлении.
«Мы, конечно, все хотим, чтобы был у нас очередной космонавт, а ещё больше хотим, чтобы это была космонавт женщина. Хотим и можем, но это все вопрос переговоров».
Министр подчеркнул, что полет в космос — не дешёвое удовольствие.
«По разным оценкам, отправить одного космонавта в космос стоит порядка $40−60 млн», — сообщил министр.
Ни в коем случае не хочу сказать, что мы именно за эти цены ранее отправляли наших космонавтов, потому что это все вопрос взаимных договорённостей и взаимных проектов, уточнил Мадиев.