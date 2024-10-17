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Собянин анонсировал постройку 12 новых станций метро в Москве

До 2027 года в эксплуатацию введут 28,4 километра линий метро и 12 станций, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Метро.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Четыре станции на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» планируют возвести на Троицкой линии столичного метрополитена. Восемь станций возникнут на участке «Шелепиха» — «Ильинская» в рамках строительства новой Рублево-Архангельской ветки, подчеркнул глава столичной администрации Сергей Собянин.

В Москве запланировано строительство Бирюлевской линии метрополитена. На Арбатско-Покровской линии построят станцию «Гольяново», а на Кольцевой линии откроется станция «Достоевская», рассказал Собянин.

До этого мэр российской столицы рассказывал о продолжающихся работах по благоустройству и отделке станции «Корниловская». На станции «Новомосковская» почти завершилось строительство основных конструкций, степень готовности оценивают в 80%.

Появление новых линий и станций метро значительно повысит оперативность и качество транспортного сообщения в российской столице. Метрополитен остается наиболее востребованным видом городского общественного транспорта Москвы, особенно на фоне растущих пробок на автомобильных дорогах столицы.

метро