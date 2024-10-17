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Суд вернул дело о сносе 25 домиков в Абрау-Дюрсо на новое рассмотрение

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое рассмотрение дело о сносе туристических домиков на территории бывшей базы отдыха «Строитель» в с. Абрау-Дюрсо.

Решение нижестоящих инстанций оспаривали владельцы недвижимого имущества Дмитрий, Сергей и Владимир Ляшенко. С требованием о сносе объектов в суд обратился департамент имущественных отношений Краснодарского края.

Ранее департамент через суд изъял земельный участок под туристическими домиками на основании того, что власти Новороссийска не имели полномочий для заключения договоров купли-продажи его долей. В 2023 году суд первой инстанции обязал бывших владельцев снести недвижимость. Однако, как отмечали ответчики, домики были построены до 1993 года и суды нижестоящих инстанций не исследовали представленные доказательства.

«Мы надеемся, что суд кассационной инстанции в своем судебном акте отразит все нарушения, которые при новом рассмотрении суд первой инстанции оценит», — сообщил «Ъ-Кубань» представитель ответчиков Ляшенко Николай Гоженко.