Суд вернул дело о сносе 25 домиков в Абрау-Дюрсо на новое рассмотрение

Ранее департамент через суд изъял земельный участок под туристическими домиками на основании того, что власти Новороссийска не имели полномочий для заключения договоров купли-продажи его долей. В 2023 году суд первой инстанции обязал бывших владельцев снести недвижимость. Однако, как отмечали ответчики, домики были построены до 1993 года и суды нижестоящих инстанций не исследовали представленные доказательства.