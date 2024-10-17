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В Самарской области утверждены границы восьми памятников архитектуры

Утверждены границы территории восьми объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения в Самарской области. Приказы областного управления государственной охраны ОКН опубликованы на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Речь идет о здании бывшего начального народного училища в селе Усолье Шигонского района, лавках Христорождественского собора на улице Советской, 5, в Сызрани и торговой лавке на Советской, 43, в Большой Глушице Большеглушицкого района. Также в список попали дом Кучкова и дом Попова в Большой Глушице, церковь Казанской иконы Божией матери и церковь во имя святителя и чудотворца Николая в Борском районе и церковь покрова пресвятой Богородицы в Красноармейском районе.

Соответствующие сведения о памятниках архитектуры будут внесены в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ до конца года. Они также будут переданы в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

архитектура