В Самарской области утверждены границы восьми памятников архитектуры

Речь идет о здании бывшего начального народного училища в селе Усолье Шигонского района, лавках Христорождественского собора на улице Советской, 5, в Сызрани и торговой лавке на Советской, 43, в Большой Глушице Большеглушицкого района. Также в список попали дом Кучкова и дом Попова в Большой Глушице, церковь Казанской иконы Божией матери и церковь во имя святителя и чудотворца Николая в Борском районе и церковь покрова пресвятой Богородицы в Красноармейском районе.