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Беларусь открыла новую погранзаставу «Гребени» у Лельчиц на границе с Украиной

ГПК сообщил об открытии новой погранзаставы на границе с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь открыла новую пограничную заставу «Гребени» на границе с Украиной, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Новая погранзастава на белорусско-украинской границе открыта в Лельчицком районе.

— Это уже не первое новое подразделение на белорусско-украинском участке границы, и при его строительстве учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу, — прокомментировал глава ГПК Константин Молостов.

Председатель Госпогранкомитета отметил, что новая застава «Гребени» занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на участке Мозырского пограничного отряда.

Строительство нового погранкомплекса началось в февраля 2023-го. Пограничная застава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью около 35 километров, на котором много протяженных заболоченных участков.

На вооружении пограничников, в том числе, приборы наблюдения, техсредства, служебный транспорт, применяется пограничная авиация и программно-аппаратный комплекс. С начала года пограничники заставы задержали восемь нарушителей.

Еще милиция намерена вывести на чистую воду белорусов, уклоняющихся от работы.

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