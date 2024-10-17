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Крымский мост открыли для машин

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось 17 октября.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 17 октября, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, транспортный переход перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 15.11. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 16.10 стало известно, что ограничения сняты.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.