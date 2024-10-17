Крымский мост открыли для машин

Как сообщалось ранее, транспортный переход перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 15.11. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 16.10 стало известно, что ограничения сняты.