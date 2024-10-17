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В Ростове-на-Дону к теплу подключили 35% жилых домов и 90% соцобъектов

Более 90% соцобъектов подключили к теплу в Ростове, также начали отапливать дома.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к теплу подключили более 90% муниципальных учреждений социальной сферы. Об этом 17 октября сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Отопление дали в 348 объектах из 384. Речь идет о школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования, об учреждениях культуры, спорта и соцзащиты, — проинформировал Алексей Логвиненко.

Также, по словам сити-менеджера, в Ростове уже отапливаются 109 лечебных учреждений из 157. Параллельно с этим к теплоисточникам подключили 35% жилого фонда с центральным отоплением.

Напомним, пуск отопления в соцучреждения донской столицы начали с 11 октября, а техническая возможность подачи тепла в дома была обеспечена с 15 октября. Ростовчанам также объяснили, что одномоментно подключить всех потребителей невозможно, так как на регулировку систем обычно уходит некоторое время.