В Ростове-на-Дону к теплу подключили 35% жилых домов и 90% соцобъектов

Напомним, пуск отопления в соцучреждения донской столицы начали с 11 октября, а техническая возможность подачи тепла в дома была обеспечена с 15 октября. Ростовчанам также объяснили, что одномоментно подключить всех потребителей невозможно, так как на регулировку систем обычно уходит некоторое время.