Куда звонить в Волгоградской области, если нет отопления

Телефон регионального ситуационного центра работает круглосуточно. Звонить нужно по номеру
Телефоны аварийно-диспетчерских служб районов города Волгограда:
Центральный район — 23−13−15;
Тракторозаводский район — 70−10−29, 70−10−25, 70−10−26;
Краснооктябрьский район — 73−50−82;
Советский район — 41−69−51;
Кировский район — 45−29−83;
Красноармейский район — 67−70−67.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда (МЧС): 95−95−81.
По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители Волгограда могут обращаться на многоканальный телефон контактного центра концессии теплоснабжения 60−66−00.
Оперативно-диспетчерская служба Волгограда по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 33−63−92.
Горячая линия при инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области — (8442) 35−21−98 с понедельника по пятницу с 9−00 до 16−00, перерыв с 12−00 до 13−00.
Телефоны ЕДДС муниципальных образований:
Алексеевский (8−84446)-3−22−51, 3−14−42.
Быковский (8−84495) 3−12−74.
Городищенский (8−84468) 3−35−49.
Даниловский (8−84461) 5−37−96, 5−36−56.
Дубовский (8−84458) 3−21−79,3−50−64.
Еланский (8−84452) 5−41−35, 5−42−36.
Жирновский (8−844−54) 5−48−58, 5−39−41.
Иловлинский (8−84467) 3−68−08, 3−68−09.
Калачевский 8 (84472) 5−00−30.
Камышинский (84457) 4−76−79, 4−63−37 (факс).
Киквидзенский 8 (84445) 3−42−19.
Клетский 8 (84466) 4−13−78.
Котельниковский (8−84476) 3−28−58 Котовский 8 (84455) 4−55−76.
Кумылженский 8 (84462) 6−28−51 (112), 6−29−61.
Ленинский 8 (84478) 4−16−50.
Нехаевский 8 (84443) 5−14−88, 89044167198.
Николаевский (8−84494) 6−27−43, 6−23−74.
Новоаннинский (8−84447) 3−60−65, 3−25−86.
Новониколаевский (8−84444) 6−12−80, 6−81−12.
Октябрьский (8−84475) 6−21−09, 6−10−10, 30−68−93.
Ольховский (8−84456) 2−00−66.
Палласовский (8−84492) 6−55−01; 30−69−09.
Руднянский (8−84453) 7−27−47.
Светлоярский (884477)6−95−88, 6−91−55.
Серафимовичский (8−84464) 4−43−74, 4−31−71.
Среднеахтубинский (8−84479) 5−10−02, 5−10−01 (факс), 5−10−07.
Старополтавский (8−84493) 4−44−05.
Суровикинский (8−84473)2−27−79.
Урюпинский (8−84442) 4−17−06, 4−36−02 (факс).
Фроловский 8 (84465) 4−11−66.
Чернышковский (84474) 6−11−30.
Волжский 8 (8443)41−18−01.
Камышин 8 (84457) 4−06−78,
Михайловка 8 (84463) 2−47−19, 2−49−83.
Фролово 8 (84465) 4−11−66.
Урюпинск 8 (84442) 4−34−57, 4−34−70.