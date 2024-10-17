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Композитор фильма «Бедные-несчастные» стал триумфатором World Soundtrack Awards

Британский композитор Джерскин Фендрикс стал обладателем награды «Кинокомпозитор года» на церемонии вручения премии World Soundtrack Awards на закрытии Гентского фестиваля в Бельгии. Фендрикс удостоился награды за работу над громкой картиной Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (2023).

Источник: Звук

Британский композитор Джерскин Фендрикс стал обладателем награды «Кинокомпозитор года» на церемонии вручения премии World Soundtrack Awards на закрытии Гентского фестиваля в Бельгии. Фендрикс удостоился награды за работу над громкой картиной Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (2023).

В главной номинации Джеркинс соперничал с Хансом Циммером, Людвигом Йоранссоном, Энтони Уиллисом и Лорой Карпман, сообщает Screen Daily.

Композитора также признали «Открытием года». Саундтрек к «Бедным-несчастным» — первый в его карьере. Федрикс сотрудничал с Лантимосом и над его следующей лентой «Виды доброты» (2024). Их третьим творческим союзом стал фильм «Бугония», выход которого запланирован на 2025-й.

Звание «Телевизионный композитор года» получила Натали Холт за музыку ко второму сезону проекта «Локи» (2021-…). Билли Айлиш и ее брат Финнеас получили приз за «Лучшую оригинальную песню» с треком «What Was I Made For?» из «Барби» (2023).

Ранее стало известно, что Linkin Park напишут саундтрек к мультсериалу «Аркейн» (2021-…).