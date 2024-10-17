Композитор фильма «Бедные-несчастные» стал триумфатором World Soundtrack Awards

Композитора также признали «Открытием года». Саундтрек к «Бедным-несчастным» — первый в его карьере. Федрикс сотрудничал с Лантимосом и над его следующей лентой «Виды доброты» (2024). Их третьим творческим союзом стал фильм «Бугония», выход которого запланирован на 2025-й.