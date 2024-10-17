Росгвардия задержала в Москве семь членов ореховской ОПГ, обвиняемых в убийствах

«Они экономикой занимались с Разумовым (председатель Центрального правления Российского Союза ветеранов Афганистана. — “Газета.Ru”). А что это за человек и что он собой представляет… События меня немножко раздосадовали, честно говоря, поэтому я не знаю… По крайней мере Разумову мной было указано на более качественный подход к людям, с которыми он работает», — указал лидер организации Франц Клинцевич.