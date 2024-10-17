Нижегородские школы и детсады начали закрывать на карантин по ОРВИ

В Нижегородской области школы и детские сады начли закрываться на карантин из-за большого числа заболевших острыми респираторными заболеваниями. За неделю с 7 по 13 октября частично или полностью приостановлены занятия в 3% учреждений, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Вместе с тем ведомство заявило о небольшом снижении заболеваемости в Нижегородской области.
— За последнюю неделю ОРВИ заболели свыше 18 тысяч нижегородцев, что на 13% меньше, чем за предыдущую. Было обследовано более 15 тысяч человек, среди возбудителей чаще всего выявляются риновирус и микоплазма. Также циркулируют парагрипп, аденовирусы и сезонные коронавирусы, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю 770 нижегородцев заболели коронавирусом, из них 58 человек были госпитализированы. К счастью, летальных случаев зафиксировано не было.
Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, чаще мойте руки и пользуйтесь антисептиком. Также рекомендуется включить в рацион продукты, богатые витамином С, такие как клюква, брусника и лимон. Чтобы защитить себя от осложнений, пройдите вакцинацию от гриппа: сделать это можно до ноября. Организму потребуется 2−3 недели, чтобы сформировать иммунитет. На сегодняшний день в Нижегородской области прививки от гриппа сделали 25,4% человек.