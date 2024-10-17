Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские школы и детсады начали закрывать на карантин по ОРВИ

Образовательный процесс полностью или частично приостановлен в 3% учреждений.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области школы и детские сады начли закрываться на карантин из-за большого числа заболевших острыми респираторными заболеваниями. За неделю с 7 по 13 октября частично или полностью приостановлены занятия в 3% учреждений, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вместе с тем ведомство заявило о небольшом снижении заболеваемости в Нижегородской области.

— За последнюю неделю ОРВИ заболели свыше 18 тысяч нижегородцев, что на 13% меньше, чем за предыдущую. Было обследовано более 15 тысяч человек, среди возбудителей чаще всего выявляются риновирус и микоплазма. Также циркулируют парагрипп, аденовирусы и сезонные коронавирусы, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю 770 нижегородцев заболели коронавирусом, из них 58 человек были госпитализированы. К счастью, летальных случаев зафиксировано не было.

Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, чаще мойте руки и пользуйтесь антисептиком. Также рекомендуется включить в рацион продукты, богатые витамином С, такие как клюква, брусника и лимон. Чтобы защитить себя от осложнений, пройдите вакцинацию от гриппа: сделать это можно до ноября. Организму потребуется 2−3 недели, чтобы сформировать иммунитет. На сегодняшний день в Нижегородской области прививки от гриппа сделали 25,4% человек.

здоровье
образование