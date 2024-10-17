Нижегородские школы и детсады начали закрывать на карантин по ОРВИ

Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, чаще мойте руки и пользуйтесь антисептиком. Также рекомендуется включить в рацион продукты, богатые витамином С, такие как клюква, брусника и лимон. Чтобы защитить себя от осложнений, пройдите вакцинацию от гриппа: сделать это можно до ноября. Организму потребуется 2−3 недели, чтобы сформировать иммунитет. На сегодняшний день в Нижегородской области прививки от гриппа сделали 25,4% человек.