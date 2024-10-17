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В Омской области интернет-магазины продавали несуществующую клубнику

В Россельхознадзоре провели проверку.

Источник: Комсомольская правда

Омский Россельхознадзор обнаружил факты продажи несуществующих сортов ягод через интернет-магазины. В ведомстве выяснили, что все сорта не были включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Как выяснилось, на сайтах омских питомников продавались саженцы малины «Краса России», красной смородины «Алтайская рубиновая», а также земляники «Аврора Мунира, “Альбион”, “Априка” и “Брилла”.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты выяснили, что данные сорта не могут быть допущены к продаже без включения в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.

Россельхознадзор выдал два предостережения юрлицам, которые продавали данные саженцы через интернет.

Раннее мы писали, что в Омск пытались завести отравленную опасным вредителем партию гранатов.