В Омской области интернет-магазины продавали несуществующую клубнику

Омский Россельхознадзор обнаружил факты продажи несуществующих сортов ягод через интернет-магазины. В ведомстве выяснили, что все сорта не были включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Как выяснилось, на сайтах омских питомников продавались саженцы малины «Краса России», красной смородины «Алтайская рубиновая», а также земляники «Аврора Мунира, “Альбион”, “Априка” и “Брилла”.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты выяснили, что данные сорта не могут быть допущены к продаже без включения в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.
Россельхознадзор выдал два предостережения юрлицам, которые продавали данные саженцы через интернет.
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