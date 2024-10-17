Генпрокурор Швед сказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь

Так, глава Генпрокуратуры на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Белорусской госакадемии искусств, посвященной теме расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, провел параллель с современностью. Швед сказал, что нацисты делали большую ставку на молодежь из числа националистических формирований. Проходила активная вербовка молодежи для последующего привлечения к военным и диверсионным мероприятиям.