Генпрокурор Швед сказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал о том, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, глава Генпрокуратуры на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Белорусской госакадемии искусств, посвященной теме расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, провел параллель с современностью. Швед сказал, что нацисты делали большую ставку на молодежь из числа националистических формирований. Проходила активная вербовка молодежи для последующего привлечения к военным и диверсионным мероприятиям.
— То же происходит и в наши дни, — сделал акцент на исторических параллелях он.
Далее Швед рассказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь. А также хочет разрушить основополагающие ценности белорусского общества.
— Созданные в соседних странах центры стараются завербовать нашу молодежь для борьбы с собственным народом. Они хотят переписать историю Великой Победы и перечеркнуть подвиг советского народа. Пытаются в целом разрушить нашу мораль, институт традиционной семьи и наше право, — указал генпрокурор.
Тем временем белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри. Еще белорусский архиепископ Феодосий высказался о квадроберах.