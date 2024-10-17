«Ребенок просто заигрался»: врач рассказал, как в Уфе спасали 6-летнего мальчика, который проглотил щипцы для ногтей

На днях в Уфе врачи детской больницы № 17 спасли шестилетнего мальчика, который случайно проглотил щипцы для стрижки ногтей. О том, как проходила операция и как сейчас себя чувствует маленький пациент, в беседе с «КП-Уфа» рассказал врач-эндоскопист Адик Салимгареев.
ЩИПЦЫ ПРОСКОЛЬЗНУЛИ В РАСКРЫТОМ ВИДЕ.
По словам врача, ребенок заигрался с щипцами для ногтей, и инородный предмет случайно проскользнул в пищевод. Родители малыша признались, что не успели среагировать и отобрать у ребенка опасный предмет.
В первые часы состояние мальчика было удовлетворительным, но вскоре стало понятно, что избавиться от инородного предмета в кишечника самостоятельно никак не выйдет. Было принято решение вызывать скорую и везти ребенка в больницу. После обследования врачи договорились провести лечебную фиброгастроскопию под общим наркозом. В ходе операции использовалась специальная эндокорзина — специальное устройство, которое позволило аккуратно захватить и извлечь инородный предмет, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода.
— Если такой предмет ушел бы в кишечник, то доставать оттуда его было бы гораздо сложнее, — говорит Алик Салимгареев. — Пришлось бы прибегнуть к хирургическому, а не эндоскопическому вмешательству. А это уже более длительное восстановление.
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА.
Как рассказывает врач, главная сложность при извлечении щипцов заключалась в том, что они были раскрыты. Это было видно на снимке рентгена.
— При таких условиях, конечно, тяжелее работать. Щипцы были бы в два раза меньше, если были бы в сложенном состоянии, — говорит врач. — Но благодаря современным медицинским инструментам инородный предмет удалось аккуратно схватить и вытащить, не повредив слизистую и сам пищевод, так как орган узкий и подвергается большому риску.
Через несколько дней после процедуры мальчика выписали из больницы, и он вернулся домой к своим родителям. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, а с родителями была проведена беседа об опасности инородных предметов.
«УБИРАЙТЕ ОТ ДЕТЕЙ МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ».
Алик Салимгареев рассказал, что такой случай в его практике происходит впервые, и до сих пор до конца не понятно, как именно щипцы попали в желудок. Большинство детей поступают в больницу с проглатыванием пуговиц, монеток, мелких игрушек, но как можно проглотить такие большие щипцы — врачи не понимают сами до сих пор. Также доктор напоминает родителям, что маленькие дети познают мир через тактильные ощущения и часто пробуют все на вкус. Поэтому родителям нужно быть особенно осторожными. В более старшем возрасте, дети могут просто увлечься игрой и не заметить, как в желудок попадет инородный предмет. Повезло, что щипцы проскользнули, и ребенок не подавился.
— Там, где есть дети, нужно прятать все мелкие вещи. Особенно для живого человека опасны батарейки (плоские и круглые), так как в желудке они начинают разряжаться, и можно получить электрохимический ожог, — говорит врач. — Опасны также и обычные магниты, которые в организме могут вызвать серьезные осложнения. Бывает, что мелкие предметы попадают в легкое. Был случай, когда у ребенка в дыхательном органе инородный предмет находился 2,5 года, было нагноение, и пришлось оперировать.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Как говорилось выше, это не первый случай, когда дети поступают в больницу с инородным предметом в желудке. В апреле 2023 года уфимские врачи извлекли из кишечника семилетнего мальчика шарики магнитного конструктора. В октябре того же года в больницу башкирской столицы попали двое детей — четырехлетняя девочка, проглотившая металлическую заколку, и трехлетний мальчик, который поступил с монетой в желудке. В ноябре 2023 года из желудка четырехлетнего пациента извлекли магнитную игрушку в виде рыбы. Все они были успешно прооперированы и быстро пошли на поправку.