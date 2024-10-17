«Ребенок просто заигрался»: врач рассказал, как в Уфе спасали 6-летнего мальчика, который проглотил щипцы для ногтей

Алик Салимгареев рассказал, что такой случай в его практике происходит впервые, и до сих пор до конца не понятно, как именно щипцы попали в желудок. Большинство детей поступают в больницу с проглатыванием пуговиц, монеток, мелких игрушек, но как можно проглотить такие большие щипцы — врачи не понимают сами до сих пор. Также доктор напоминает родителям, что маленькие дети познают мир через тактильные ощущения и часто пробуют все на вкус. Поэтому родителям нужно быть особенно осторожными. В более старшем возрасте, дети могут просто увлечься игрой и не заметить, как в желудок попадет инородный предмет. Повезло, что щипцы проскользнули, и ребенок не подавился.