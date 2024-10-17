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В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Горьковская»

Ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля станции метро «Горьковская» в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, с 21 октября по рабочим дням c 8:10 до 9:50 вестибюль будет закрыт на вход, а с 17:00 до 19:00 — вход будет ограничен.

Возможны изменения в указанные часы в зависимости от пассажиропотока.

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