Минздрав запретил 17 стеклоомывающих жидкостей из-за превышения метанола

Полный список запрещенных к ввозу и обращению в Беларуси российских стеклоомывающих жидкостей, а это 17 наименований, опубликовал Минздрав. Причина запрета — превышенное содержание метанола.
В числе тех, кто попал под запрет: NORTH WAY −30, ICE CLEAN −30, АRCTICA −30, GLEID UNLIMITED −30, ALPINA −30. Также не рекомендуют пользоваться ARCTIC PANTHER −30, CRYSTAL CLEAR −30, ANTIFROST −30, ANTI ICE −30, NORD WATER −30, WINTER DRIVE −30. Еще в список вошли STOP ICE −30, NORD −30, GLEID ULTRA EFFECT −30. Минздрав запретил также ARCTIC FROST −30, SNOW TRACK −30, CLEAR VIEW −30.
Ограничения будут действовать осенью и зимой 2024 — 2025 годов, Минздрав просит автолюбителей учитывать данную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего авто.
Что касается метанола, то это вещество, опасное для жизни и здоровья. Он может проникать в организм при вдыхании воздуха и вызвать отравления и даже привести к слепоте. В большой дозе смертельно опасен.
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