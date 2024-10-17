Лучшие фото 17 октября

Поля гелиостатических зеркал отражают солнечный свет на месте строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт «Дуньхуан Шоухан» в промышленном парке в китайской провинции Ганьсу.
Туристка позирует для фотографий на фоне скульптуры в пустыне Гоби в Гуачжоу.
Крест на вершине церкви Богоматери Хадат в бейрутском пригороде Дахия.
Суперлуна садится над Персидским заливом на рассвете в Дубае.
Доставка гуманитарной помощи от ОАЭ самолетом в район Аль-Маваси на юге сектора Газа.
Выращивание питайи с применением электрификации на ферме в индонезийском Гаруте.