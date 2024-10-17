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Лучшие фото 17 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Поля гелиостатических зеркал отражают солнечный свет на месте строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт «Дуньхуан Шоухан» в промышленном парке в китайской провинции Ганьсу.

Источник: Reuters

Туристка позирует для фотографий на фоне скульптуры в пустыне Гоби в Гуачжоу.

Источник: Reuters

Крест на вершине церкви Богоматери Хадат в бейрутском пригороде Дахия.

Источник: AP 2024

Суперлуна садится над Персидским заливом на рассвете в Дубае.

Источник: AP 2024

Доставка гуманитарной помощи от ОАЭ самолетом в район Аль-Маваси на юге сектора Газа.

Источник: Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/ТАСС

Выращивание питайи с применением электрификации на ферме в индонезийском Гаруте.

Источник: Zuma/TASS