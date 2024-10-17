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На Левобережье Омска установили первую новогоднюю елку

Омичи заметили новогоднюю елку у «Континента».

Источник: Комсомольская правда

До Нового года остаются считанные месяцы, однако приблизить ощущение праздника омичам помогла первая установленная в городе новогодняя елка. Традиционно главный атрибут праздника появился у «Континента».

В прошлом году первую новогоднюю елку омичи увидели 13 октября — все там же, у «Континента». Торговый центр не изменяет традициям и уже который год подряд самым первым украшает свою территорию главным праздничным украшением.

Теперь омичам стоит ожидать вторую новогоднюю елку в городе — на этот раз, если традиция не изменится, у «Каскада». В прошлом году торговый центр начали украшать 11 ноября.