Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе подорожает еще один автобусный маршрут

В Уфе подорожает еще один автобусный маршрут. До 40 рублей поднимется стоимость проезда на автобусах маршрута № 291.

Как уточнили в администрации Уфы, перевозчиком является компания «Арбат+». Маршрут обслуживает направление Шакша — Базилевка — Федоровка — Елкибаево -Карпово-Жилино — ледовый дворец «Уфа-Арена». Стоимость проезда поднимется с 1 ноября.

Согласно тарифной сетке перевозчика, 40 рублей будет стоить проезд по микрорайону Шакша, а также на отрезке пути Федоровка — Карпово.

50 рублей должны будут заплатить пассажиры, следующие по маршрутам мкр. «Шакша» — Базилевка и Базилевка — Федоровка.

60 рублей стоит проезд на участках мкр. «Шакша» — сады «Ромашка», сады «Агидель» — Уфа, Базилевка — Жилино, Карпово — Базилевка.

70 рублей стоит проезд на участках мкр. «Шакша» — Елкибаево — Уфа, мкр. «Шакша» — Федоровка — Уфа, мкр. «Шакша» — Карпово — Уфа, мкр. «Шакша» — Жилино — Уфа.

За проезд между конечными точками придется платить 80 рублей.

«Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей», — отметили в мэрии.