В Уфе подорожает еще один автобусный маршрут

Как уточнили в администрации Уфы, перевозчиком является компания «Арбат+». Маршрут обслуживает направление Шакша — Базилевка — Федоровка — Елкибаево -Карпово-Жилино — ледовый дворец «Уфа-Арена». Стоимость проезда поднимется с 1 ноября.
Согласно тарифной сетке перевозчика, 40 рублей будет стоить проезд по микрорайону Шакша, а также на отрезке пути Федоровка — Карпово.
50 рублей должны будут заплатить пассажиры, следующие по маршрутам мкр. «Шакша» — Базилевка и Базилевка — Федоровка.
60 рублей стоит проезд на участках мкр. «Шакша» — сады «Ромашка», сады «Агидель» — Уфа, Базилевка — Жилино, Карпово — Базилевка.
70 рублей стоит проезд на участках мкр. «Шакша» — Елкибаево — Уфа, мкр. «Шакша» — Федоровка — Уфа, мкр. «Шакша» — Карпово — Уфа, мкр. «Шакша» — Жилино — Уфа.
За проезд между конечными точками придется платить 80 рублей.
«Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей», — отметили в мэрии.