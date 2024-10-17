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Новогодние мошенники начали действовать в Беларуси — что ждать от них

Милиция предупредила белорусов о сезонных мошенниках.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начали действовать сезонные мошенники, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители обратили внимание на то, что аферисты хотят нажиться на предпраздничной подготовке белорусов, хотя до Нового года еще более двух месяцев, и рассказали о первых пострадавших.

В УВД отметили, что мошенники действуют по отработанной схеме. Чаще всего это замаскированные под интернет-магазины или тематические странички в популярных соцсетях, где просто «собирают деньги» с ничего не подозревающих покупателей.

При этом в милиции указали и на неосмотрительность белорусов, которые готовы купить любой товар по полной предоплате по якобы заниженным ценам и во время «специальных и уникальных» акций.

Так, например, 345 белорусских рублей потеряла 37-летняя мастер одного из ЖЭУ Витебска, которая хотела купить литую ель. А 51-летняя работница одного из детских садов Витебска перевела 440 белорусских рублей, думая, что покупает две новогодние елки — себе и сыну.

— С наступлением холодов активизируются и продавцы несуществующих зимних шин, — предупредили в пресс-службе.

В Беларуси до 1 декабря все автомобили должны быть переобуты в зимнюю резину. Однако уже сейчас в соцсетях множество фейковых магазинов по продаже виртуальной зимней резины. Жертв заманивают ценами ниже рыночных, а также скидками с условием полной предоплаты.

— После перечисления необходимой суммы на счет продавца, представители магазина заблокируют потерпевшего, — констатировали в милиции.

Еще милиция намерена вывести на чистую воду белорусов, уклоняющихся от работы.

Тем временем генпрокурор Швед сказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь.