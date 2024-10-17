Путин прилетел в Уфу

Сегодня, 17 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Уфу на международный форум «Россия — спортивная держава». Здесь он проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, в башкирской столице главе государства покажут ряд новых спортивных объектов: Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.
Напомним, последний раз Путин был в Уфе в начале января 2023 года — тогда он прилетел в башкирскую столицу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Международный форум «Россия — спортивная держава» открылся 17 октября и продлится до 19-го числа. В его рамках ожидаются десятки мероприятий и пленарные заседания. Участие в форуме примет более пяти тысяч человек из 100 стран мира.
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