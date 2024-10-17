Путин прилетел в Уфу

Сегодня, 17 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Уфу на международный форум «Россия — спортивная держава». Здесь он проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, в башкирской столице главе государства покажут ряд новых спортивных объектов: Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.