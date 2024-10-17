Первый российский осужденный, которому казнь заменили на пожизненное, выходит на свободу

В 2016 году Масалимов был освобожден условно-досрочно, отбыв 25 лет в колонии для осужденных пожизненно. В Москве он в 2018 году напал пьяным на собутыльника. За это преступление его осудили к новому сроку лишения свободы, который подойдет к концу в декабре 2024 года. Сейчас Масалимов находится в исправительной колонии № 3 в Башкортостане. Но вскоре серийный убийца на законных основаниях вновь окажется на свободе.