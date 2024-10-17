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Первый российский осужденный, которому казнь заменили на пожизненное, выходит на свободу

В декабре 2024 года Анвар Масалимов должен освободиться из исправительной колонии. Расчленитель стал первым в истории России осужденным, которому заменили смертную казнь пожизненным заключением, сообщает телеграм-канал SHOT.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Анвар Масалимов.
Источник: Телеграм-канал Shot

Сейчас убийце 63 года. Первое преступление он совершил в 1980 году, в городе Чайковский Пермского края: там он зарезал и расчленил собутыльника. За это Масалаимова приговорили к 15 годам лишения свободы.

В 1991 году преступника перевели за хорошее поведение в колонию-поселение на территории Томской области. Но Анвар совершил новое убийство, задушив местного жителя. В 1992 году его приговорили к смертной казни, однако из-за введенного вскоре моратория заменили высшую меру наказания пожизненным заключением.

В 2016 году Масалимов был освобожден условно-досрочно, отбыв 25 лет в колонии для осужденных пожизненно. В Москве он в 2018 году напал пьяным на собутыльника. За это преступление его осудили к новому сроку лишения свободы, который подойдет к концу в декабре 2024 года. Сейчас Масалимов находится в исправительной колонии № 3 в Башкортостане. Но вскоре серийный убийца на законных основаниях вновь окажется на свободе.