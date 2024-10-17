Выпускники с 0 баллов на ЦЭ смогут пересдавать экзамен

Но еще сдавшие на 0 баллов ЦЭ получат попытку пересдать экзамен еще раз в августе. Сейчас же получившие 0 на ЦЭ не имеют возможности получить сертификат централизованного экзамена, аттестат, им выдается лишь справка об обучении. А аттестат ими может быть получен на следующий год, когда выпускник пройдет итоговую аттестацию в порядке экстерната.