Как нацпроект «Здравоохранение» помогает развивать систему кардиологической помощи

Говорят, с сердцем не шутят. Однако многие пациенты относятся к своему здоровью без должного внимания. Между тем сердечно-сосудистые заболевания за последние годы заметно помолодели. В итоге при первых проявлениях заболевания человек просто отмахивается от симптомов, связывая их с усталостью и рутиной. Более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет, у которых случился неожиданный инфаркт или инсульт, не обращались за медицинской помощью в течение последних двух лет своей жизни, свидетельствуют данные Минздрава России. А ведь ряд факторов риска для конкретного пациента можно отнести к предотвратимым.