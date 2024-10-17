Минобразования: десятиклассникам в Беларуси сократят учебный год

Пока же девяти- и одиннадцатиклассники с 25 мая готовятся к выпускным испытаниям, сдают их, а у десятиклассников предусмотрены учебно-полевые сборы. Но, если 10-м классам сократят учебный год до 25 мая, то они вместе со всеми отправятся на летние каникулы.