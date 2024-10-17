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Минобразования: десятиклассникам в Беларуси сократят учебный год

В Беларуси 10-м классам сократят учебный год и продлят летние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сообщили, что десятиклассникам в Беларуси могут сократить учебный год и, как следствие, продлить летние каникулы, сообщает агентство «Минск-Новости».

Такое предложение содержится среди других новшеств, предлагаемых в новой редакции Кодекса об образовании.

В часности, предложено, чтобы учебные занятия для учеников 10-х классов завершались также, как и для учащихся 9-х и 11-х классов, а именно — 25 мая.

Пока же девяти- и одиннадцатиклассники с 25 мая готовятся к выпускным испытаниям, сдают их, а у десятиклассников предусмотрены учебно-полевые сборы. Но, если 10-м классам сократят учебный год до 25 мая, то они вместе со всеми отправятся на летние каникулы.

— Если учебные занятия для учеников 10-х классов будут завершаться 25 мая, это позволит проводить учебно-полевые сборы до 1 июня. Следовательно, с наступлением лета ребята смогут отправиться на каникулы, — пояснила начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Также выпускники с ноль баллов на ЦЭ смогут пересдавать экзамен.

А милиция намерена вывести на чистую воду белорусов, уклоняющихся от работы.

Еще новогодние мошенники начали действовать в Беларуси — что ждать от них.