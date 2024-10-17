Товаров вагон: SHAMAN не первым регистрирует название «Я русский»

Желание заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN) зарегистрировать в Роспатенте название своей песни «Я русский» как торговую марку дало повод для обсуждений и обвинений в адрес артиста. Сообщалось даже, что он якобы будет под брендом выпускать водку и секс-игрушки. Но, как объяснил «Известиям» сам SHAMAN, делает он это не с целью наживы, а чтобы обезопасить это словосочетания от коммерциализации в низких целях. С этим SHAMAN и обратился в Роспатент. По словам артиста, брендом стало и его сценическое имя. Надпись SHAMAN и фото Ярослава размещают на низкокачественной и контрафактной продукции. Этот ширпотреб можно найти на маркетплейсах. Но сам певец подчеркивает, что не имеет к этому никакого отношения.