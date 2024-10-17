Товаров вагон: SHAMAN не первым регистрирует название «Я русский»

SHAMAN вряд ли зарегистрирует бренд «Я русский». Поданная заявка в Роспатент скорее всего не пройдет экспертизу, считают юристы. Как выяснили «Известия», попытка сделать фразу «Я русский» торговой маркой уже была. Но она провалилась. Зато перефразированный девиз Суворова «Я русский! Каков восторг!» получил добро на бренд. Теперь под этим названием торгуют водкой.
Желание заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN) зарегистрировать в Роспатенте название своей песни «Я русский» как торговую марку дало повод для обсуждений и обвинений в адрес артиста. Сообщалось даже, что он якобы будет под брендом выпускать водку и секс-игрушки. Но, как объяснил «Известиям» сам SHAMAN, делает он это не с целью наживы, а чтобы обезопасить это словосочетания от коммерциализации в низких целях. С этим SHAMAN и обратился в Роспатент. По словам артиста, брендом стало и его сценическое имя. Надпись SHAMAN и фото Ярослава размещают на низкокачественной и контрафактной продукции. Этот ширпотреб можно найти на маркетплейсах. Но сам певец подчеркивает, что не имеет к этому никакого отношения.
— Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права, только и всего. И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь, — ответил исполнитель на предположение в Сети.
Удастся ли ему воспрепятствовать появлению водки или других изделий под брендом «Я русский», «Известия» узнали у юристов. Они не разделяют оптимизма SHAMAN.
— Считаю, что такой товарный знак не может быть зарегистрирован, так как не обладает различительной способностью, не характеризует заявленные товары и указывает на их место происхождения и производство, — говорит патентный поверенный, управляющий партнёр компании «Зуйков и партнёры» Сергей Зуйков. — Регистрация таких слов допускается только в качестве не охраняемого элемента, например, в случае, если в заявленном на регистрацию товарном знаке есть изобразительный элемент. Кроме того, данный товарный знак сходен с наименованием места происхождения товара — «Русская водка», это становится отдельным основанием для отказа в регистрации, по крайней мере, для алкогольной и безалкогольной продукции.
Как уточнил эксперт, ссылаясь на статью 1483 ГК РФ, на регистрацию в Роспатент артистом заявлено очень много товаров, относящихся к разным классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Так, парфюмерия и косметика — это 3-й класс, секс игрушки — 28-й класс, алкогольная продукция — 33-й класс. По мнению Сергея Зуйкова, регистрация товарного знака «Я русский» возможна для очень узкого перечня услуг, связанных с музыкальной деятельностью и организацией концертов. А для всего остального перечня заявленных товаров он бы порекомендовал SHAMAN подать на регистрацию словосочетание «SHAMAN Я русский».
Адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев сообщил «Известиям», что подобный прецедент уже был — и совсем недавно.
— В 2022 году по классам товаров заявка в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский» уже подавалась, но это был не SHAMAN, — сообщил Алексей Гавришев. — Тем не менее им отказали. Думаю, что как раз по причине того, что логотип не обладает различительной способностью. На выводы экспертизы заявитель даже что-то отвечал, но не помогло.
По данным реестра Роспатента, 1 декабря 2022 года ООО «НАНОБОТТЕХТЕХНОЛОДЖИ» из Москвы подала заявку. Компания планировала под этим брендом выпускать парфюмерию, бытовую химию, вазелин, ваксу, гуталин для обуви, шампуни для животных, крысиный яд. Но 22 июня 2023 года ООО получило отказ Роспатента.
Но, как выяснил Алексей Гавришев, в реестре есть товарный знак «Я русский! Каков восторг!». Такой бренд был зарегистрирован. ООО «Царев» из Санкт-Петербурга в 2023 году запатентовала это название для выпуска алкогольных напитков (коньяк, водка, виски, бренди, вина). Предприниматель перефразировал известную фразу Александра Суворова: «Мы русские! Каков восторг!».
Музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев считает, что SHAMAN хочет обезопасить свое имя от разного рода непристойных товаров. И водка «Я русский» не может появиться в принципе.
— Это что, мы алкаши, что ли, все русские? — изумляется Андрей Ковалев. — Думаю, регистрация бренда не позволит появиться на прилавках презервативам типа «Я шаман» и «Я русский», то есть продукции, которая не должна ассоциироваться с именем артиста.
Но шансы коллеги на положительное решение Роспатента Ковалев оценил как слабые. Он считает, регистрировать надо имя, как сделал он. Есть марка «Андрей Ковалев». А еще он же запатентовал марку «Миллиардер». «Вот Филипп Киркоров захочет обзавестись этим брендом, а ему уже не удастся, я его закрепил за собой», — признался предприниматель.
— У нас есть «Филипп Киркоров Продакшн», — сказал «Известиям» заслуженный артист России Александр Левшин. — Я считаю, что SHAMAN имеет право на такую марку, потому что это не промышленная история, а творческая, и в документах наверняка это прописано. Это правильная практика. Если он будет вкладывать деньги в какие-то виды бизнеса, ну и дай бог. SHAMAN будет платить налоги для нашей страны.
Была информация, что Михаил Шуфутинский владеет торговой маркой «З сентября» — по названию своего хита.
— Нет, никакой торговой марки у меня нет, я ничем не торгую, — заявил «Известиям» Михаил Захарович. — «3 сентября» не может быть торговой маркой. Это день в календаре. Кстати, и «Я русский» тоже не может быть торговой маркой. Возможно, SHAMAN хочет зарегистрировать марку песни «Я русский», то это другое дело. Ну это все равно, что зарегистрировать бренд «Сейчас октябрь». Это достояние всех людей, запатентовать такое невозможно.
Но тут есть варианты. Композитор и исполнитель Григорий Гладков запатентовал свое творчество. Он автор музыки к мультфильму «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег». Как рассказал артист, он зарегистрировал эти названия. Выпускает диски, винил с музыкой и мультфильмами. Если у фильмов будет продолжение, то это название можно использовать, обратившись за правами к обладателю.
— А под маркой «Я русский» готов купить ёлку, — признался Григорий Гладков.
Художник Константин Мирошник готов купить футболку «Я русский» и поехал бы в ней за границу.
— Я только что прилетел из Китая и удивился: там все носят майки с надписью на латинице, а с иероглифами не видел, — говорит Константин Мирошник. — А если бы на мне была футболка «Я русский», то на это обратили бы внимание. В Китае очень любят россиян.
«Я русский» — это не одежда и не вещь, выпущенная под этим брендом, а мировоззрение, купить его невозможно, добавил художник. Но если SHAMAN сможет это зарегистрировать, это будет успех, считает Константин Мирошник.