Полицейские Алматы обратились к автомобилистам

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, возможным выпадением осадков в виде дождя и снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние на транспортных средствах», — призвал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.
По его словам, запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.
Он также напомнил, что после первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП (18 тыс. тенге).