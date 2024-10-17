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Полицейские Алматы обратились к автомобилистам

Полицейские Алматы обратились к автомобилистам в связи с ухудшением погодных условий в мегаполисе — в городе ожидаются осадки и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, возможным выпадением осадков в виде дождя и снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние на транспортных средствах», — призвал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

По его словам, запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

Он также напомнил, что после первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП (18 тыс. тенге).