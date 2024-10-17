В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский День профориентации в ИТ

В 30 ведущих вузах страны в конце октября пройдет Всероссийский День профориентации в ИТ. На юге России в очном режиме посетить занятия можно в Ростове-на-Дону, Новороссийске и Махачкале. Каждый вуз-участник приготовил собственную программу.
Эксперты расскажут ребятам о том, как искусственный интеллект будет развиваться дальше, что сейчас происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, какие языки программирования наиболее перспективны и что нужно сделать, чтобы стать технологическим предпринимателем. Мероприятие организовано международной школой программирования «Алгоритмика» при поддержке Сбера и Благотворительного фонда «Вклад в будущее».
Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, Сбер помогает на Юге России и Северном Кавказе реализовывать десятки инвестиционных проектов, имеющих важное значение для роста экономики. При этом кадры остаются одной из главных составляющих успеха этих инициатив.
К мероприятию можно присоединиться и в онлайн-формате. Для старшеклассников на цифровой платформе «Алгоритмика» пройдут мастер-классы от ведущих ИТ-компаний России и выпускников школы цифровых технологий «Школа 21». Ребята здесь смогут посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в ИТ и технологическому предпринимательству. Предусматривается, что множество полезного контента будет доступно участникам в сообществе проекта в VK.
— Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, — это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия и разобраться в ее перспективах. А затем — продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и возможно, даже будущего работодателя, — рассказала директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.