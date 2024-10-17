В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский День профориентации в ИТ

— Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, — это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия и разобраться в ее перспективах. А затем — продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и возможно, даже будущего работодателя, — рассказала директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.