На троллейбусе быстрее, чем на авто: В Кишиневе появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Кишинёве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. В столице продолжаются работы по улучшению услуг общественного транспорта.
В скором времени 7,4 км новых полос будут построены на трёх важнейших магистралях города — бульваре Дечебал, улицах Алба-Юлия и Георге Асаки, сообщили в примарии.
К настоящему моменту выделенными полосами оборудовано 17 улиц города, общая их протяжённость составляет 45 км в одну сторону. Речь идёт об улицах: Иона Крянгэ, Штефана чел Маре, Константина Негруцци, Дечебал, Дачия, Чуфля, Григоре Виеру, Константина Тэнасе, Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, Александра Пушкина, Василе Александри, Георге Асаки, Ренаштерий, Богдан Воевод, Алеку Руссо, Мирчи чел Бэтрын и Алба-Юлия.
Кроме того, согласовываются проекты по расширению выделенных полос на Хынчештском шоссе (участок между улицами Алексея Матеевича и Миорица), а также разрабатывается эскиз проекта для Московского проспекта.