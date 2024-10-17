В Пермском крае на реке Чусовой распустились ледяные цветы

Цветы изо льда распустились на реке Чусовой в Пермском крае, пишет «Новый компаньон».
Это редкое явление, утверждают специалисты природного парка «Пермский». Речь о ледяных кристаллах, которые напоминают цветы.
«Возникнуть такие “кустики” могут только на тонком свежем слое льда», — говорят в дирекции ООПТ Пермского края.
Специалисты поясняют, что «цветы» образуются, когда вода ещё тёплая, а воздух уже достаточно холодный. Из-за этой разницы в температуре водяные капли кристаллизуются, хаотично перемещаются, слипаются и превращаются в «кустики». Такое бывает только в дни, когда совсем нет ветра. Ледяные цветы очень быстро исчезают.
Ранее perm.aif.ru писал, что в ночь на 13 октября температура воздуха в Пермском крае снизилась до −15°C. Стобик термометра упал до этой отметки в селе Кын (Лысьвенский округ). По словам метеорологов, это самый низкий минимум для первой половины октября за последние 30 лет.