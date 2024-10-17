Домашние тренировки для укрепления мышц спины: примеры с видео, советы фитнес-тренера

1. Лягте на спину, опираясь на плечи и ноги, согнутые в коленях. Пятки должны быть на расстоянии от ягодиц.

2. На вдохе поднимите таз вверх, сжимая ягодицы и напрягая мышцы спины и живота. Ваше тело должно образовать прямую линию от коленей до плеч.

3. Задержитесь в этом положении на 2−3 секунды.

4. На выдохе опустите таз в исходное положение.