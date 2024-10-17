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Выпускникам школ позволят пересдавать ЦЭ, если они получат ноль баллов

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Провалившие централизованный экзамен (ЦЭ) выпускники смогут пересдавать его, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобра Ирина Каржова.

Источник: Sputnik.by

Речь идет о тех случаях, когда выпускники на ЦЭ получат ноль баллов.

«Сейчас они (не сдавшие ЦЭ — Sputnik) получают только справку об обучении. Аттестат они могут получить только на следующий год, пройдя итоговую аттестацию в порядке экстерната».

отметила Каржова.

Когда вступят в силу поправки в Кодекс об образовании, ситуация изменится, и пересдавать разрешат в августе того же года. Другое новшество — это окончание учебного года для 10-х классов 25 мая, как для девятиклассников и одиннадцатиклассников.

«Для учащихся 10-х классов предусмотрены учебно-полевые сборы. Норма позволит проводить их до 1 июня, и летом ребята уже смогут находиться на каникулах», — пояснила Каржова.

Пакет поправок в Кодекс об образовании и другие законы был принят в первом чтении в начале октября Палатой представителей. Чтобы они вступили в силу, необходимы второе чтение, одобрение Совета Республики и подпись президента.

образование