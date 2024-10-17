Последние новости к вечеру 17 октября 2024 года

Канцлер Германии заявил, что позиция страны по Украине не изменится после представления президентом Зеленским «плана победы». Олаф Шольц ранее выступал против передачи Украине ракет Taurus и указывал, что Киев не сможет вступить в НАТО в ближайшие 30 лет.