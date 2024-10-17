Последние новости к вечеру 17 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 октября 2024 года.
Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС
В секторе Газа израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала троих боевиков, среди которых может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар. Личности погибших пока не установлены. В палестинской организации не комментировали эти сведения.
Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что решение по ключевой ставке не предопределено и зависит от анализа инфляции, кредитования и внешних факторов. Банк России будет учитывать новые данные для взвешенного решения. Заседание ЦБ РФ по ставке назначено на 25 октября.
Зеленскому не удалось переубедить Шольца «планом победы»
Канцлер Германии заявил, что позиция страны по Украине не изменится после представления президентом Зеленским «плана победы». Олаф Шольц ранее выступал против передачи Украине ракет Taurus и указывал, что Киев не сможет вступить в НАТО в ближайшие 30 лет.
Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова
Пожизненно осужденный экс-сенатор от Карачаево-Черкесии в социальной сети попросил прощение у главы Чечни Рамзана Кадырова и обратился к нему за помощью. Он признал свои ошибки и просит оказать помощь его семье «в сложившейся ситуации».
В ЦБ «ждут жалоб» от тапавших хомяка россиян
Банк России не получал жалоб от игроков Hamster Kombat, «тапавших» хомяка для заработка на листинге криптовалюты. Михаил Мамута на форуме Finopolis 2024 отметил, что в ЦБ ожидали обращений, но пока их нет.