В преддверии саммита БРИКС в Казани обновили фасады 38 домов

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, преобразили фасады 38 домов. На проведение работ выделили почти 400 млн рублей, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
Так, более 30 млн рублей потребовалось на обновление фасада и кровли дома № 4 по улице Парижской Коммуны. В здании заменили ливневую канализацию, водосточные системы, отремонтировали балконы, оконные проемы, цоколь.
Первоначальный облик вернули дому № 35 по ул. Нурсултана Назарбаева, где усилили стены методом инъектирования, обновили штукатурку, покрасили стены и отремонтировали входные группы. Преобразилось и здание № 5 на ул. Галактионова. Для его восстановления использовали старые кирпичи от развалин ветхих домов, а в самом дворе воссоздали входную арку.
Посвежели фасады объектов культурного и исторического наследия: дом № 58 на ул. Пушкина, здание № 59 на ул. Большой Красной и постройка № 5 на ул. Театральной. В последнем объекте заменили разбитые элементы отделки, балясины и лепные украшения.
Всего с учетом программы капитального ремонта жилых домов в городе обновили фасады 87 зданий.
Напомним, в городе в преддверии саммита благоустроили восемь общественных пространств, заменили 5,5 км инженерных сетей, обновили 29 участков улиц и выполнили другие работы.