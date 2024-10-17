В преддверии саммита БРИКС в Казани обновили фасады 38 домов

Первоначальный облик вернули дому № 35 по ул. Нурсултана Назарбаева, где усилили стены методом инъектирования, обновили штукатурку, покрасили стены и отремонтировали входные группы. Преобразилось и здание № 5 на ул. Галактионова. Для его восстановления использовали старые кирпичи от развалин ветхих домов, а в самом дворе воссоздали входную арку.