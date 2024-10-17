Два человека скончались после укусов клещей в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области завершился сезон клещевых инфекций. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона, с начала 2024 года клещи покусали более 15,4 тысячи жителей области.
— Зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита, 117 — клещевого боррелиоза, 32 — клещевого риккетсиоза. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая от клещевого вирусного энцефалита, среди непривитых граждан, — отметила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каверзина.
Минувший эпидсезон начался плавно, а пиковой активности достиг в мае-июле. Первое обращение об укусе поступило ещё в начале марта в Усть-Кутском районе. За девять месяцев текущего года было привито более 96,5 тысячи жителей, в их числе более 32,6 тысячи дети.
Наиболее подходящим временем для вакцинации считается октябрь и ноябрь. Так, как ставится две прививки.