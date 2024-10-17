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Два человека скончались после укусов клещей в Иркутской области в 2024 году

Более 15,4 тысяч жителей региона покусали клещи в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завершился сезон клещевых инфекций. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона, с начала 2024 года клещи покусали более 15,4 тысячи жителей области.

— Зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита, 117 — клещевого боррелиоза, 32 — клещевого риккетсиоза. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая от клещевого вирусного энцефалита, среди непривитых граждан, — отметила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каверзина.

Минувший эпидсезон начался плавно, а пиковой активности достиг в мае-июле. Первое обращение об укусе поступило ещё в начале марта в Усть-Кутском районе. За девять месяцев текущего года было привито более 96,5 тысячи жителей, в их числе более 32,6 тысячи дети.

Наиболее подходящим временем для вакцинации считается октябрь и ноябрь. Так, как ставится две прививки.