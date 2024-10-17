Два человека скончались после укусов клещей в Иркутской области в 2024 году

Минувший эпидсезон начался плавно, а пиковой активности достиг в мае-июле. Первое обращение об укусе поступило ещё в начале марта в Усть-Кутском районе. За девять месяцев текущего года было привито более 96,5 тысячи жителей, в их числе более 32,6 тысячи дети.