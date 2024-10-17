«Думали — устал, а оказался рак»: После 18 операций подросток из Ростова продолжает борьбу за жизнь

Те летние каникулы, вспоминает Екатерина, стали Рубиконом. 14-летний Лео (так иногда называет его мама — прим. ред.), как и все дети, их очень ждал. Но вот только почему-то, несмотря на уйму свободного времени, подросток не спешил на улицу к друзьям. Все больше сидел дома, у компьютера. Леонид стал бледным и жаловался на усталость.