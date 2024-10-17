«Думали — устал, а оказался рак»: После 18 операций подросток из Ростова продолжает борьбу за жизнь

Девятиклассник Леонид из Ростова, как и все мальчишки, любит компьютерные игры и увлекается спортом. Вернее, увлекался… В одночасье жизнь мальчика кардинально изменилась. История его болезни и отчаянной борьбы за жизнь, которая могла сломать бы даже взрослого, началась с симптомов, типичных при простуде.
На деле же все оказалось намного страшнее. Вначале врачи диагностировали у мальчика рак крови, а потом на фоне основного заболевания началась еще и грибковая инфекция. 33-летняя Екатерина — мама подростка, откровенно рассказала, что пережил сын, и как он живет сейчас.
«ЗА МЕСЯЦ СБРОСИЛ 15 КГ».
Те летние каникулы, вспоминает Екатерина, стали Рубиконом. 14-летний Лео (так иногда называет его мама — прим. ред.), как и все дети, их очень ждал. Но вот только почему-то, несмотря на уйму свободного времени, подросток не спешил на улицу к друзьям. Все больше сидел дома, у компьютера. Леонид стал бледным и жаловался на усталость.
Вначале мама думала, что сын просто вымотался за время учебы. А когда у него поднялась температура, списала симптомы на вирус. Ее опасения подтвердили и в поликлинике. Но жаропонижающие приносили облегчение лишь ненадолго. А потом подросток практически перестал есть.
— Он худел на глазах. За месяц сбросил килограммов 15, наверное.
Во время повторного похода в поликлинику врачи уже не говорили утешающее: «Не переживайте, это — обычная инфекция». Подростка отправили на развернутый анализ крови.
— Результаты ждали на следующий день. Но уже вечером позвонила педиатр и сказала, чтобы мы срочно вызвали «скорую».
Со слов врача из поликлиники, показатели крови говорили о том, что мальчик может просто умереть.
— Так и начался наш с Лео ад.
16 КАПЕЛЬНИЦ В ДЕНЬ.
Два месяца ребенка лечили в Ростове, но, несмотря на проводимую химиотерапию, становилось только хуже.
— У Лео опух глаз, потом воспалилась десна, затем она начала отходить от зубов. Нос стал впадать. Так разрушались кости… А однажды у сына просто выпал зуб. На консилиуме с московскими врачами было принято решение о срочном переводе в столицу.
В НИИ Рогачева пациента везли на реанимобиле.
— В первый день в столичной больнице Леониду поставили 16 (!) капельниц. Врачи сказали, что у него — грибковая инфекция. Она проникла глубоко в ткани лица. Начался абсцесс мозга. И в таком состоянии лечить рак было нельзя.
Так задачей номер один в тот момент и для Леонида с мамой, и для медиков стала победа над грибком. Битву с ним начали со срочной операции: удалили носовые пазухи. Потом была вторая операция, третья, четвертая…. Всего — 18.
Во время одной из них подростку даже сделали трепанацию черепа.
— Была еще одна, особенно страшная. Дело в том, что грибок добрался до глаз. И никто не знал, останется ли он после операции с двумя глазами. Слава Богу, сохранили оба. Но один глаз сильно опустился вниз.
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОН ВСЕ ЭТО ПЕРЕЖИЛ».
Мама говорит, что все то, что происходило с Лео, было похоже на какой-то фильм ужасов.
— Сын кричал от боли. Говорил, что хочет умереть … Я не знаю, как он это все пережил. Мой мальчик — самый настоящий герой, сильный и смелый.
В Москве мама с сыном пробыли больше полугода. Домой вернулись лишь пару месяцев назад. Екатерина признается — она не хотела уезжать из клиники.
— Страшно. Там всегда рядом профессионалы. И сын сильно изменился внешне. В будущем ему предстоит пластика носа, скулы. Но это — мелочи по сравнению с тем, что грибок так и не отступил. Борьба с ним продолжается, но уже дома.
Выстоять в этой войне за жизнь мальчику помогает мама. Они с сыном друг у друга одни. С мужем женщина не живет уже давным-давно. Бабушки и дедушки подростка умерли.
— Откуда я беру силы? Не знаю. Просто понимаю, что сыну больше не на кого опереться.
БУДЕТ РАД НОВЫМ ДРУЗЬЯМ.
О чем мечтает Екатерина, даже спрашивать не надо. Мать очень-очень ждет, когда ее ребенок пойдет на поправку.
Сам школьник, конечно, тоже хочет быть здоровым и в будущем стать хирургом. А еще мечтает о друзьях. Из-за болезни подросток практически не выходит из дома. Его круг общения очень ограничен: мама, врачи и учителя, которые ведут предметы дистанционно.
— Сын будет рад, если получится познакомиться с ребятами, которые, возможно, тоже борются с такой же болезнью. Они могли бы общаться по переписке. Будет рад и новым друзьям в офлайне.
Сегодня мальчику помогают не только врачи, но и неравнодушные люди. Дело в том, что препараты против грибковой инфекции стоят очень дорого.
— Всего на оплату лечения необходим один миллион 600 тысяч рублей. Сейчас мы объявили сбор средств для Леонида. Благодаря помощи неравнодушных людей мы собрали большую часть этой суммы, но нужно еще 400 тысяч, — рассказали в благотворительном фонде «Дарина».
Но несмотря на все трудности, Леонид и мама не сдаются.
— Мы верим, что справимся с болезнью. Иначе быть не может, ведь сын уже через столько прошел! А я всегда буду рядом и во всем помогу.
ВАЖНО.
Если вы хотите помочь Леониду, то пишите на редакционный номер: +7 909 409−00−00.