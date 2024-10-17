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Спасатель помог водителю автомобиля, сломавшегося на трассе в Башкирии

Мужчина простоял на трассе около часа и замерз.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на ночной трассе замерзал мужчина. У него сломался автомобиль, когда он ехал по дороге Белорецк — Уфа.

Помощи водитель ждал около часа. За это время он сильно продрог и замерз. К счастью, мужчину в беде не оставил спасатель республиканского госкомитета по ЧС.

— Сотрудник ведомства не прошел мимо и помог мужчине в ремонте автомобиля. Водитель выразил благодарность спасателю, — рассказали в пресс-службе комитета.

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