Спасатель помог водителю автомобиля, сломавшегося на трассе в Башкирии

В Башкирии на ночной трассе замерзал мужчина. У него сломался автомобиль, когда он ехал по дороге Белорецк — Уфа.
Помощи водитель ждал около часа. За это время он сильно продрог и замерз. К счастью, мужчину в беде не оставил спасатель республиканского госкомитета по ЧС.
— Сотрудник ведомства не прошел мимо и помог мужчине в ремонте автомобиля. Водитель выразил благодарность спасателю, — рассказали в пресс-службе комитета.
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