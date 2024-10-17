Тепло дали в 73% жилых домов в Воронеже

В Воронеже продолжают подключать дома к теплоносителю. По состоянию на 16.00 17 октября батареи стали теплыми в 3409 многоэтажках, что составляет 73% от общего числа. Об этом сообщили в мэрии.
Также подключено 94% объектов социальной сферы:
— дошкольные учреждения — из 208 тепло пущено в 197, что составляет 95%;
— учебные учреждения — из 142 тепло пущено в 134, что составляет 94%;
— лечебные учреждения — из 149 тепло пущено в 137, что составляет 92%.
По вопросам отопления горожане могут обратиться на выделенные линии по телефонам:
— управление ЖКХ: 228−33−21;
— Коминтерновский район: 206−76−96;
— Советский район: 225−71−01;
— Железнодорожный район: 223−04−86;
— Центральный район: 259−76−63, 259−76−51;
— Ленинский район: 206−91−52;
— Левобережный район: 249−09−71.
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00. В пятницу с 9.00 до 16.45.