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Тепло дали в 73% жилых домов в Воронеже

Также подключено 94% объектов социальной сферы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжают подключать дома к теплоносителю. По состоянию на 16.00 17 октября батареи стали теплыми в 3409 многоэтажках, что составляет 73% от общего числа. Об этом сообщили в мэрии.

Также подключено 94% объектов социальной сферы:

— дошкольные учреждения — из 208 тепло пущено в 197, что составляет 95%;

— учебные учреждения — из 142 тепло пущено в 134, что составляет 94%;

— лечебные учреждения — из 149 тепло пущено в 137, что составляет 92%.

По вопросам отопления горожане могут обратиться на выделенные линии по телефонам:

— управление ЖКХ: 228−33−21;

— Коминтерновский район: 206−76−96;

— Советский район: 225−71−01;

— Железнодорожный район: 223−04−86;

— Центральный район: 259−76−63, 259−76−51;

— Ленинский район: 206−91−52;

— Левобережный район: 249−09−71.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00. В пятницу с 9.00 до 16.45.

ЖКХ