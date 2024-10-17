Ситуация на Крымском мосту после открытия движения

«По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 219 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 294 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.
Движение автотранспорта было приостановлено в четверг в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 — в этот раз время остановки движения составило 50 минут.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.